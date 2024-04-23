Российский этнографический музей выпустил новый путеводитель

Состоялась презентация нового путеводителя Российского этнографического музея и очерками о его коллекции. Событие приурочено ко Всемирному дню книги и авторского права.





В РЭМ также представили этночитальню, где собрана литературы по тематике музея, передает ТАСС . Замдиректора по культурно-образовательной деятельности Ирина Донина в беседе с журналистами отметила, что путеводитель адресован семейным посетителям и не привязан жестко по своей структуре и текстам к экспонатам.





«Он предназначен для того, чтобы наш посетитель мог погрузиться мир традиционной народной культуры, ее символики и особенностей - конечно, с опорой на какие-то [предметы], но в то же время я бы определила путешествие по музею с таким путеводителем как интеллектуальные прогулки-беседы», — добавила она.





Издание состоит из 115 страниц. Путеводитель дает возможность самостоятельно познакомиться с музеем и представляет интерес не только для специалистов в области музееведения и этнографии, но и для широкого круга читателей.





В этночитальне, недавно открывшейся в пространстве музейного кафе, посетители смогут увидеть издания РЭМ и музеев-членов Ассоциации этнографических музеев. В их числе – книги и альбомы по этнографии и искусству народов России.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва