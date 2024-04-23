Ольга Любимова обсудила развитие регионального кинематографа с участниками программы «Автор»

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с действующими и потенциальными участниками программы «Автор» на ВДНХ. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Также к мероприятию присоединились исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и советник президента России Владимир Толстой.





«Очень интересная и содержательная беседа прошла с участниками встречи в павильоне «Наша культура». Затронули вопросы поддержки фильмов о специальной военной операции и авторских проектов», — поделилась министр.





Ольга Любимова уточнила, что участники встречи обсудили актуальных киногероев и развитие регионального кинематографа. Стипендиаты рассказали о своем опыте взаимодействия с редакторской группой и личных профессиональных открытиях.





Программа «Автор» представляет собой один из важных инструментов помощи начинающим кинематографистам. С 2022 года прошло четыре набора, один из которых посвящался событиям новейшей истории. Всего за этот период было подано более 2,2 тысячи заявок. 36 авторов уже работают над сценариями.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой