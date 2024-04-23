«Выкса-фестиваль» представил программу 2024 года

Организаторы «Выкса-фестиваля» представили программу 2024 года. На этот раз участников ждут призрачный театр, большой хип-хоп концерт, тотальная театральная инсталляция и грандиозный новый мурал.





Фестиваль пройдет с 12 по 14 июля. Хаски, Слава КПСС, Владимир Абих, Александр Горчилин, Петр Айду, Юрий Квятковский, Борис Павлович и многие другие стали создателями и участниками мероприятия. Всего на полях фестиваля пройдет около 30 событий.





Темой 2024 года станет «Вы откуда и куда?», которую предложил журналист и медиаменеджер Юрий Сапрыкин. Главное событие «Выкса-фестиваля» - музыкальный фестиваль «Призраки оперы». Постановщиками выступят музыкант Петр Айду и режиссер Елизавета Мороз.





«Задача Выкса-фестиваля — не только отражать культурную повестку, но и формировать ее; то, что было сделано в Выксе, не остается внутри города — но выходит как тренд на широкую культурную арену. В основе этой повестки часто лежит исторический — в том числе местный — материал», — сказала Ирина Седых, председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие, основательница «Выкса-фестиваля».





В рамках фестиваля состоятся показы спектаклей, зрители смогут посетить экскурсии, предусмотрена программа для детей.









Фото: «Выкса-фестиваль 2023»