Мариинский театр исполнил оперу Прокофьева в честь дня рождения композитора

Мариинский театр исполнил оперу «Обручение в монастыре» в день рождения композитора Сергея Прокофьева. Подробности привели в пресс-службе учреждения.





В театре отметили, что мировая премьера «Обручения в монастыре» состоялась на этой сцене в 1946 году. Постановка практически не покидала репертуар Кировского (Мариинского) театра.





«Нынешний спектакль, впервые показанный в 1996 году, стал третьим сценическим воплощением «Обручения». Постановка режиссера Владислава Пази и художницы Аллы Коженковой отличается пышной карнавальностью», — говорится в сообщении пресс-службы.





Отмечается, что подлинный реквизит той постановки 1946 года в виде бокалов, одобренных самим композитором, используется в спектакле по сей день.





Главные партии в опере исполнили Злата Булычева, Ангелина Ахмедова, Ирина Матвеева, Евгений Акимов, Роман Широких, Владимир Мороз, Юрий Воробьев. Солисты вышли на сцену под управлением дирижера Гургена Петросяна.





Сергей Прокофьев родился 133 года назад. В репертуаре Мариинского сегодня насчитывается семь опер композитора, включая его детский опус «Великан».









Фото: Минкультуры России