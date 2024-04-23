Павильон ВДНХ «Зерно» поборется за премию «Золотой Трезини»

Павильон ВДНХ № 59 «Зерно» сразится за престижную награду в номинации «Лучший реализованный проект реставрации» международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом говорится в сообщении пресс-службы выставочного комплекса.





«Золотой Трезини» является единственной премией в мире, где эксперты отбирают для включения в состав музейного фонда новые архитектурные и реставрационные проекты, которые имеют высокую художественную ценность. ВДНХ представила павильон «Зерно» к участию в VII премии.





Стоит отметить, что павильон является третьим по высоте на территории выставочного комплекса. Построен он был в 1939 году. Архитектором выступил Дмитрий Чечулин. Реставрация павильона стартовала в 2020 году и завершилась в 2023-м. «Зерно» имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.









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