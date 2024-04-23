Театр на Таганке отметил 60-летие поэтическо-музыкальным вечером

Театр на Таганке отпраздновал свой 60-летний юбилей концертом под названием «В поисках жанра. День рождения театра». Поэтическо-музыкальный вечер прошел с песнями Владимира Высоцкого.





Директор театра Ирина Апексимова в беседе с ТАСС вспомнила слова основателя Художественного театра Владимира Немировича-Данченко.





«Живой театр — это тот, который соответствует эпохе, переживаемой людьми. И я думаю, что эти слова в данном случае как нельзя лучше относятся к Театру на Таганке, потому что за все многие-многие годы в традициях театра — быть в диалоге со зрителем и говорить с ним сегодняшним языком», — сказала она.





Апексимова отметила, что этого коллектив никогда не терял и старается не терять. В настоящий момент в спектаклях заняты артисты объединенной группы. По словам Апексимовой, нет никаких разделений — кто и откуда.





Артисты на концерте прочли стихотворения современных молодых поэтов — победителей конкурса «В поисках жанра». Музыкальный коллектив театра ВИА «Кама» представил песни Владимира Высоцкого в новом исполнении. Со сцены прозвучали композиции «Корабли», «Прерванный полет», «Здесь лапы у елей», «Гимнастика», «Скалолазка», «Кони» и другие.









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