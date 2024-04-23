Умерла советская певица Нина Бызина

Советская российская певица, заслуженная артистка России Нина Бызина ушла из жизни в 93 года. Об этом информирует минкультуры Башкирии.





Певица скончалась в субботу, 20 апреля. Родилась Нина Бызина 3 июня 1930 года в Уфе. В 1952-м будущая артистка окончила Башкирский педагогический институт. Однако любовь к пению пересилила. Бызина окончила Уфимское музыкальное училище и поступила в Башкирский государственный театр оперы и балета, солисткой которого работала в 1956-1986 годах.





За свою творческую карьеру певица исполнила десятки партий в операх русского и зарубежного классического репертуара. Артистке удавались роли и в комических постановках и в оперетте.





Нина Бызина выступала на пленумах Союза композиторов РСФСР, в Кремлевском театре, на радио и телевидении. Певица сотрудничала с театрами Свердловска, Челябинска, Минска, Перми и других русских городов.









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