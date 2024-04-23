Издательство АСТ приостанавливает продажи романов «Маленькая жизнь» и «Песнь Ахилла»

Издательство АСТ приостанавливает продажи книг «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллир на фоне предостережения прокуратуры.





В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» рассказали ТАСС , почему принято такое решение. В издательство поступило предостережение от Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы «о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации» в отношении романов «Маленькая жизнь» и «Песнь Ахилла».





«На основании этого издательство АСТ приостанавливает продажу указанных книг до получения полного экспертного заключения», — говорится в сообщении.





В АСТ уточнили, прокуратура обратила внимание на краткое содержание романов, откуда следует, что в произведениях речь идет о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений».









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва