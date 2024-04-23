Толстой заявил о подъеме российского кинопроизводства

23.04.2024
Отечественное кинопроизводство находится на подъеме, несмотря на трудности, с которыми встретилась страна и экономика. Такое мнение высказал председатель совета Фонда кино, советник президента России Владимир Толстой.
Эксперт подчеркнул, что кино производят все больше и качество его становится лучше.
«Поэтому контента требуется существенно больше и он должен быть разнообразным», — сказал Толстой на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».
Советник президента отметил, что в России есть очень востребованные сценаристы, чья жизнь расписана «на несколько лет вперед». Толстой призвал начинающий авторов совершенствоваться.
Программа поддержки сценаристов реализуется Фондом кино с 2022 года по инициативе Минкультуры России. Участники «Автора» могут в течение одного календарного года создать свой сценарий фильма, права на который останутся у автора, а также получать ежемесячную финансовую поддержку, дополнительное образование в сфере кинематографии, доступ к мероприятиям и правовую поддержку в вопросе реализации прав на созданный сценарий.
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва