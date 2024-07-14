В проекте «Слово Толстого» появилась функция поиска по воспоминаниям и исследованиям о Льве Толстом

Проект «Слово Толстого» запустил новую возможность на своем сайте slovotolstogo.ru, позволяющую искать информацию в дневниках, письмах и других свидетельствах современников великого писателя, сообщает «Российская газета».





Теперь пользователям будут доступны дневники и письма Софьи Андреевны Толстой, подробные свидетельства семейного врача Д.П. Маковицкого и ближайшего друга писателя, музыканта А.Б. Гольденвейзера, а также статьи и комментарии толстоведов из 90-томного собрания сочинений и другие материалы.





Цифровая библиотека будет регулярно обновляться, предоставляя доступ к обширному количеству материалов о Толстом и его жизни.





Проект «Слово Толстого» — это результат многолетней работы группы Tolstoy Digital, состоящей из филологов и специалистов по цифровым методам в гуманитарных науках. Руководителями проекта являются журналист Фекла Толстая и лингвист Анастасия Бонч-Осмоловская, сооснователь сообщества цифровых гуманитариев DH CLOUD и руководитель направления «Цифровые словари» на портале «Грамота.ру».









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