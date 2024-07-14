Оркестр Мариинского театра открыл Большой летний фестиваль в Сириусе

Большой летний музыкальный фестиваль открылся на Медальной площади в центре федеральной территории Сириус симфоническим гала-концертом оркестра Мариинского театра, сообщает ТАСС.





В этом сезоне оркестр возглавляет дирижер Гурген Петросян, заменивший Валерия Гергиева, который не смог участвовать из-за болезни.





Под управлением Петросяна оркестр исполнил «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, четвертую симфонию Чайковского и фортепианный концерт Рахманинова с солисткой Евой Геворгян.





Открытие фестиваля собрало 2 тыс. зрителей, все билеты на концерт 13 июля были распроданы, сообщил журналистам перед началом мероприятия глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.





В этом году в фестивале принимают участие звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Елена Стихина и Ольга Перетятько, заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Госоркестр имени Светланова, а также зарубежные музыканты, включая пианиста и дирижера Юстуса Франтца и аргентинского пианиста Мигеля Шеббу. Российско-китайский молодежный «Чайковский-оркестр» выступит под управлением Дмитрия Филатова и Сяо Мина.









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