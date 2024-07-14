Петербургская капелла выступит на хоровом фестивале в Китае

14.07.2024
Певческая капелла Санкт-Петербурга с 15 по 20 июля проведет гастроли в КНР. Коллектив будет представлять Россию на XVII Китайском международном хоровом фестивале, сообщает ТАСС.
В пресс-службе концертной организации сообщили, что капелла даст серию концертов в Пекине и Циндао. Также в рамках фестиваля пройдет мастер-класс художественного руководителя Капеллы, народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
15 июля капелла выступит на концерте открытия фестиваля в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине. 16 июля пройдет концерт в культурно-выставочном центре Пекинского технологического института, а 17 июля — в Новом театре Цинхуа. В программу включены хоровые произведения Георгия Свиридова и русские народные песни.
В рамках мастер-класса Чернушенко 18 июля в концертном зале Средней школы Центральной консерватории прозвучат произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Танеева, Сергея Слонимского, Юрия Фалика.
Фото: скриншот Youtube