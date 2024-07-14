Выставка «Два учителя: Сергий Радонежский и Стефан Пермский» открылась в Коломенском

14.07.2024
Музей-заповедник «Коломенское» и Музей русского и европейского изобразительного искусства представили выставку «Два учителя: Сергий Радонежский и Стефан Пермский», сообщает «Российская газета».
В рамках экспозиции собраны экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Выставка проходит во Дворце царя Алексея Михайловича и приурочена ко дню обретения мощей Сергия Радонежского.
Один из экспонатов — икона «Явление Богоматери преподобному Сергию», принадлежавшая Петру III, и образ, повторяющий изображение с верхней части раки с мощами Сергия Радонежского. Многие произведения экспонируются впервые.
Особое внимание уделено Стефану Пермскому, который в XIV веке отправился в зырянские земли (современная Республика Коми) и создал пермскую азбуку — анбур. Его проповеди и переводы богослужебных текстов на пермский язык способствовали распространению христианства среди зырян.
Куратор проекта, искусствовед Жанна Белик, подчеркнула значимость деятельности русского монашества конца XIV — начала XV века, которая способствовала культурному возрождению Руси после монголо-татарского ига. Важной частью экспозиции является сюжет об их духовной встрече, произошедшей зимой 1390 года.