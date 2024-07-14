Иконостас Александра I представлен на выставке в Петропавловском соборе

14.07.2024
В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, в Великокняжеской усыпальнице, открылась выставка выставка «Посланники Христа», приуроченная ко дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщает «Родина».
Посетители могут увидеть редкий походный иконостас императора Александра I.
Всего на выставке «Посланники Христа» в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора представлено 14 экспонатов, среди них картины и иконы из коллекций Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Музея христианской культуры.
Иконостас, выполненный в редкой технике живописи на шелке, сопровождал императора в заграничном походе 1813-1814 годов.
После завершения войны иконостас передали в Петропавловскую крепость.
Фото: скриншот Youtube