Картины Лентулова и Репина выставят на аукцион

Картины Лентулова и Репина выставят на аукцион

14.07.2024

15 июля откроется аукцион ARTinvestment.RU № 539. Среди топ-лотов — картины Аристарха Лентулова, Ильи Репина, Алексея Саврасова и других знаменитых художников, сообщает «Культуромания».

Среди лотов кураторского аукциона «Первые имена. Литографии» также есть работы Франсиско Гойи, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Жоана Миро и других мастеров.

На предыдущих торгах было продано 13 произведений искусства на общую сумму 17 млн рублей. Самым дорогим лотом стала картина Бориса Григорьева «Няньки в Булонском лесу» (1915), которая была продана за 9 440 000 рублей.


Фото: Pixabay.com