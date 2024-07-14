Картина «Евангелие от Чиретты» стала победителем кинофестиваля «Золотой абрикос»

В этом сезоне оркестр возглавляет дирижер Гурген Петросян, заменивший Валерия Гергиева, который не с...
XXI фестиваль был посвящен 100-летним юбилеям Шарля Азнавура и Сергея Параджанова.
В рамках конкурса «Кинокампус-дети» девять команд завершили съемки фильмов, которые показали на Теат...
Режиссером выступил Андрей Сидельников.
В рамках фестиваля также пройдет мастер-класс народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
В этом сезоне оркестр возглавляет дирижер Гурген Петросян, заменивший Валерия Гергиева, который не с...
XXI фестиваль был посвящен 100-летним юбилеям Шарля Азнавура и Сергея Параджанова.
В рамках конкурса «Кинокампус-дети» девять команд завершили съемки фильмов, которые показали на Теат...
Режиссером выступил Андрей Сидельников.
В рамках фестиваля также пройдет мастер-класс народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
После завершения войны его передали в Петропавловскую крепость.
Она проходит во дворце царя Алексея Михайловича и приурочена ко дню обретения мощей Сергия Радонежск...
В этом году было продано около 15 тысяч билетов, что побило прошлогодний рекорд.
Концерт, состоявшийся в Кафедральном соборе на острове Канта, включал произведения Иоганна Себастьян...
Посетители могли узнать интересные факты и легенды о Лермонтове и его семье на экскурсиях в барском ...
Среди лотов кураторского аукциона также есть работы Франсиско Гойи, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, ...
Дирижировали оркестром гвардии капитан Евгений Кузнецов и лейтенант Илья Филатов.
Фестиваль этого года открылся премьерой спектакля «Вертикаль».
В финале конкурса выступили 74 участника из России, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, а также ...
Экспозиция посвящена женщинам, которые вдохновляли поэта.
Перевод выполнил востоковед Виктор Погадаев.
Экспозицию составили более 170 предметов, которые представляют духовную культуру и быт Японии, Китая...
Коллектив ансамбля совместно с балетной группой исполнил несколько номеров под открытым небом.
В популярной культурной акции участвуют более 90 городских выставочных площадок.
Всероссийская премия имени Михаила Лермонтова учреждена в 2000 году и присуждается за верность лермо...
14.07.2024