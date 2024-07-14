Картина «Евангелие от Чиретты» стала победителем кинофестиваля «Золотой абрикос»

14.07.2024

Картина «Евангелие от Чиретты» стала победителем кинофестиваля «Золотой абрикос»
В Армении завершился международный кинофестиваль «Золотой абрикос», на котором победителем конкурса полнометражных фильмов стала лента «Евангелие от Чиретты» режиссера Каролине фон дер Танн, сообщает ТАСС.

XXI «Золотой абрикос» был посвящен 100-летним юбилеям Шарля Азнавура и Сергея Параджанова.

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов являлся режиссер Александр Пэйн.


Фото: Pixabay.com