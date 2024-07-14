Юный москвич выиграл Гран-при конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

X Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой завершился в Государственной академической капелле награждением победителей и гала-концертом лауреатов, сообщает ТАСС.





Илья Понти, ученик Марины Ефановой из Музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, стал обладателем Гран-при конкурса. Первое место в старшей группе разделили Дарья Дурынина из Архангельска и Камиль Калимуллин из Уфы. Среди участников средней группы лучшим признан Семен Штепа из Белгорода, а в младшей категории победила Елизавета Архипова из Балашихи Московской области.





В финале конкурса выступили 74 участника из России, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, а также два дистанционных участника из Казахстана и Грузии. Наталья Игнатенко, генеральный директор конкурса, подчеркнула, что за 18 лет через конкурс прошло более полутора тысяч детей, многие из которых стали студентами музыкальных училищ и консерваторий, а некоторые выступают на оперных сценах мира.





Впервые в рамках смотра при поддержке Фонда президентских грантов проводится Акселератор педагогических талантов — школа для вокальных педагогов начального и среднего звена. Ежедневно после конкурсных прослушиваний проходили их обсуждения с членами жюри.





Смотр был приурочен к 85-летию со дня рождения Елены Образцовой. Этой же дате посвящен XV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, который пройдет в капелле 21-27 июля.









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