В Калининграде завершились Международные органные ассамблеи

14.07.2024
IX Международные органные ассамблеи в Калининграде завершились сольным концертом итальянского музыканта Эудженио Мария Фаджиани. На ассамблеях он впервые выступал в роли наставника для молодых органистов — участников летней академии исполнительского мастерства, сообщает ТАСС.
Концерт, состоявшийся в Кафедральном соборе на острове Канта, включал произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Христиана Ринка, Густава Малера, а также собственные сочинения маэстро Фаджиани.
Фаджиани отметил достойный уровень участников. «Приятно заметить, что уровень участников этого мастер-класса был действительно высоким. Очень высоким во многих отношениях: в дополнение к техническим навыкам (удивительным для таких молодых студентов) важно отметить их большой музыкальный интеллект», — сказал он.
Вторым педагогом на ассамблеях был заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий. Он открыл ассамблеи своим сольным концертом.
Учениками Фаджиани и Зарецкого на нынешних ассамблеях были 18 молодых музыкантов из городов России и Белоруссии — Москвы, Санкт-Петербурга, Айхала, Челябинска, Перми, Саратова, Ангарска, Иркутска, Бреста. В течение недели музыканты были участниками мастер-классов звезд органного исполнительства. Многие впервые исполняли сочинения на калининградском органе, установленном в историческом соборе.
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