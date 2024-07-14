В Бурятии состоялся международный фестиваль «Голос кочевников»

XIV международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» прошел в Бурятии, выступили порядка 40 исполнителей и групп из России, Монголии, Китая и Казахстана, сообщает ТАСС.





В этом году было продано около 15 тысяч билетов, что побило прошлогодний рекорд, и многие билеты продавались на входе в этнокомплекс.





На фестивале «Голос кочевников» работали три сцены: «Солнце», «Луна» и «Звезда». На них выступили Therr Maitz, московская группа «ME4TA», рок-группа «Диктофон», молодой исполнитель Владимир Золотухин, известный под псевдонимом Zoloto.





Кроме музыкальных номеров, фестиваль включал танцевальные площадки, ярмарки ремесленников и показ этнической моды. Студенты из Бурятии, обучающиеся в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге, представили пластическую постановку по методу Пины Бауш.





Крупнейший за Уралом музыкальный фестиваль в формате open air «Голос кочевников» проводится в Бурятии с 2009 года. В разное время он собирал исполнителей различных жанров, в том числе из Китая, Монголии, Зимбабве, Нигера и разных регионов России.









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