Фронтовая бригада Ансамбля песни и пляски ЦВО выступила с концертом в зоне спецоперации

14.07.2024
Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провела концерт для бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
Коллектив ансамбля совместно с балетной группой исполнил несколько номеров под открытым небом.
«Основой концертной программы стали композиции отечественных исполнителей и народные песни, совмещенные с танцевальными номерами. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на балалайке, — виртуозная игра одного из военнослужащих ансамбля вызвала овации зрителей», — добавили в Минобороны.
Заместитель командира взвода с позывным Рыба отметил, что такие события помогают бойцам разгрузиться морально и концерт их радует. «Ребята приехали, концерт дали, это для нас хорошо», — сказал он.
Фото: скриншот Youtube