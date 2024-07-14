Лучшие российские танцевальные постановки показали в Петрозаводске

14.07.2024
В Петрозаводске прошел фестиваль современного танца Nord Dance, организованный Музыкальным театром Карелии. Фестиваль этого года открылся премьерой спектакля, созданного в Музыкальном театре Карелии по заказу Международного фестиваля DanceInversion, сообщает «Российская газета».
Спектакль «Вертикаль» является частью проекта «Снегурочка: миф и реальность», объединяющего четыре российских города. Виктория Арчая, ведущая фигура российского танца, возглавила работу над карельской частью проекта. Она привезла команду, включая композитора Василия Пешкова и художника по свету Татьяну Мишину. Спектакль исследует миф о Снегурочке в контексте современной реальности.
Также в программе фестиваля была «Дюймовочка» Челябинского театра современного танца. Спектакль, созданный Ольгой Пона и Татьяной Крицкой, был номинирован на премию «Золотая маска».
Особый интерес вызвал спектакль «Реквием. Соло» хореографа Ольги Цветковой и композитора Петра Главатских, посвященный памяти рано ушедшей матери Ольги. Спектакль обсуждает эмоции отчаяния и скорби, поиски силы для продолжения жизни.
Фото: Pixabay.com