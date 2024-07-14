Сводный оркестр Алабинского военного гарнизона выступил в парке «Красная Пресня»

14.07.2024
13 июля в московском парке «Красная Пресня» прошел первый концерт проекта «Военные оркестры в парках», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ), передает ТАСС.
Перед зрителями выступил Сводный военный оркестр 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового полка гвардейской Таманской дивизии.
В качестве дирижеров выступили гвардии капитан Евгений Кузнецов и лейтенант Илья Филатов, а также курсанты Военного института военных дирижеров Военного университета МО РФ Данила Телепун и Иван Никитин.
В программе концерта прозвучали произведения, посвященные дружбе, любви и семье, включая песню «Эхо любви» советского композитора Евгения Птичкина на стихи Роберта Рождественского, исполнявшуюся Анной Герман.
Дирижер Филатов после концерта отметил, что проект получил поддержку ПФКИ. «Отрадно, что такие проекты, как «Военные оркестры в парках», находят признание у горожан и поддерживаются правительством. Грант Президентского фонда культурных инициатив позволит программе шагнуть за пределы Московского региона, музыка в исполнении военных оркестров теперь зазвучит и для жителей Северной столицы. Надо расширяться!» — сказал лейтенант.
Фото: Pixabay.com