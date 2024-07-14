В музее-усадьбе «Остафьево» представили женские образы в поэзии Вяземского

14.07.2024
В музее-заповеднике «Остафьево»
— «Русский Парнас» открылась выставка «Вот Вы и Я. Главные женские образы в поэзии князя Вяземского», сообщает «Российская газета».
В рамках экспозиции представлены портреты и мемориальные предметы. Она посвящена женщинам, которые вдохновляли поэта.
Героинями лирических произведений Петра Вяземского были его жена, племянницы, внучки, а также соседки и светские красавицы, которые восхищали своим умом и талантом многих поэтов золотого века русской культуры.
На выставке представлены портреты З.А. Волконской, А.О. Смирновой, М.А. Потоцкой, А.Д. Баратынской, Е.Н. Ушаковой и других дам высшего света. Все портреты — из собраний Государственного музея А.С. Пушкина и Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля.
Помимо портретов, выставка демонстрирует личные вещи семьи Вяземских, включая женский браслет, табакерку, пудреницу в виде раковины и старинные фотоальбомы.
Выставка будет открыта для посетителей до 25 августа 2024 года.
Фото: скриншот Youtube