Театр имени Веры Комиссаржевской покажет премьеру спектакля «Полярная болезнь»

Премьера спектакля «Полярная болезнь» по пьесе Марии Малухиной состоится в Академическом театре имени Веры Комиссаржевской. Режиссером выступил Андрей Сидельников, передает ТАСС.





«Я прочитал много пьес в рамках независимого фестиваля драматургии «Любимовка», а потом меня с этой пьесой пригласили на читку, мы сделали показ в Челябинске, и я «заболел» этой пьесой. «Полярная болезнь» для меня — это гимн женщинам 1990-х. Это низкий поклон и благодарность моей маме, которая вырастила трех детей. Героини пьесы — как три сестры для меня. Мы ждем неравнодушного зрителя, который хочет чувствовать жизнь, понимать, что все мы люди», — сказал Сидельников, режиссер театра «Суббота» и номинант премии «Золотая маска».





Пьеса Малухиной была включена в шорт-лист фестиваля «Любимовка»-2021, победила в драматургической программе Международного литературного конкурса имени Максимилиана Волошина в 2022 году и попала в шорт-лист конкурса «Кульминация».









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