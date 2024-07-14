В Иванове представили восточные артефакты из коллекции Дмитрия Бурылина

В Ивановском художественном музее открылась выставка «Ост. Зюйд-ост», где представлены артефакты XVII-XIX веков, привезенные текстильным фабрикантом Дмитрием Бурылиным, и современные образы массовой культуры, сообщает «Российская газета».





Более 170 предметов представляют духовную культуру и быт Японии, Китая, Тибета и Монголии. Среди них — вышивки тонкой работы, свитки, храмовые курильницы, китайские мечи дао и японские катаны, скульптуры мифических животных, маски демонов.





«Меч вновь оказывается в руках героя, собака-лев охраняет от злых духов, а в отражениях магических зеркал можно разглядеть таинственные иероглифы. Для многих станет сюрпризом, что гейши выглядели далеко не как в американских фильмах, а древние мечи служили в ритуалах изгнания демонов в даосских храмах», — пояснил автор выставки «Ост. Зюйд-ост», президент московского Фонда межрегиональных проектов Михаил Дмитриев.





По его мнению, коллекционирование восточных артефактов, которым увлекался Дмитрий Бурылин, отражало не просто интерес к редкостям, но и прагматичный подход к изучению культур Восточной Азии. Русские текстильные магнаты ориентировались на рынки Ближнего и Дальнего Востока, а Бурылин покупал предметы, представляющие повседневную жизнь и народную культуру этих регионов.





Дмитрий Бурылин, известный далеко за пределами Иванова, родился в середине XIX века и унаследовал крепкую текстильную мануфактуру. Он модернизировал и расширил производство, а его ситцы получали награды на выставках в России, Франции и США. Путешествуя за границу, Бурылин интересовался местной культурой и приобретал произведения искусства.









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