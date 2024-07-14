Юбилей Лермонтова отпраздновали в «Тарханах»

В Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» прошел Всероссийский праздник к 210-летнему юбилею Лермонтова, передает «Российская газета».





Название «Тарханы» связано с обычаями крестьян, переселенных в имение из Черниговской губернии. Они торговали воском и салом на ярмарках, что и дало название селу.





Посетители могли узнать интересные факты и легенды о Лермонтове и его семье на экскурсиях в барском доме.





Кроме экскурсий, для гостей была подготовлена программа: 15 интерактивных площадок, выступления артистов, мастер-классы и сценические зарисовки. Включено чтение стихов Лермонтова на иностранных языках сотрудниками Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино.





Основные мероприятия проходили на сцене у большого пруда, где выступали артисты из Москвы и Пензы.





На церемонии вручали награды лауреатам Лермонтовской премии. Павел Тачков получил премию «За вклад в культурно-просветительскую деятельность» за спектакль «Алена». В номинации «За достижения в литературном творчестве» награды получили Владислав Маленко за сборник «Электрические стихи» и Михаил Рудаков за книгу стихов «Вешки».





Лауреатами премии для молодых писателей, поэтов и художников стали Валерия Макарова за сборник рассказов «Светотень» и Наталья Иванова за картину «Вечерний звон над Пензой» и персональные выставки.









Фото: скриншот Youtube