Лермонтовский роман перевели на малайский язык

14.07.2024

Лермонтовский роман перевели на малайский язык
Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» перевели на малайский язык. Перевод был представлен в Российском центре науки и культуры в столице Малайзии, сообщает «Культуромания».

Перевод выполнил востоковед Виктор Погадаев.

На мероприятии присутствовали послы России и Азербайджана, а также писатели и представители малайзийской общественности. По словам Погадаева, зал был полон, а количество вопросов показало высокий уровень интереса к русской литературе в этом отдаленном регионе Азии.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил показ спектакля по повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат» в культурном зале Bakai Budaya Tun Syed Nasir в Куала-Лумпуре.


Фото: Pixabay.com