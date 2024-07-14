Лермонтовский роман перевели на малайский язык

Экспозицию составили более 170 предметов, которые представляют духовную культуру и быт Японии, Китая...
За 2024 год драмтеатр показал более 200 спектаклей.
В популярной культурной акции участвуют более 90 городских выставочных площадок.
Всероссийская премия имени Михаила Лермонтова учреждена в 2000 году и присуждается за верность лермо...
Зрители спрашивали актеров о премьерах, эмоциях от ролей, насколько сложно играть того или иного пер...
Экспозицию составили более 170 предметов, которые представляют духовную культуру и быт Японии, Китая...
За 2024 год драмтеатр показал более 200 спектаклей.
В популярной культурной акции участвуют более 90 городских выставочных площадок.
Всероссийская премия имени Михаила Лермонтова учреждена в 2000 году и присуждается за верность лермо...
Зрители спрашивали актеров о премьерах, эмоциях от ролей, насколько сложно играть того или иного пер...
13 и 14 июля горожан ждут в усадьбах Измайлово и Покровское-Глебово-Стрешнево, музеях-заповедниках «...
Фестиваль продлится два дня на площадках в Оптиной пустыни и деревне Губино.
Рассмотреть экспонаты можно во время выставки, которая пройдет, как и парад, 13 июля.
На сцене летнего амфитеатра выступили танцевальные и песенные коллективы Беларуси и России, ведущие ...
Судебный процесс по делу о непреднамеренном убийстве завершился в пользу американского актера.
Выдающийся российский композитор был отмечен дипломом Постоянного комитета Союзного государства на «...
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Концерт включает экзотическое сочетание классического пианистического репертуара и сочинений совреме...
В Екатерининском парке музея-заповедника покажут оперные и балетные представления по произведениям п...
Подготовлена большая и разнообразная программа для взрослых и детей, будут работать более десяти пло...
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Участников ждут деревянные игры «Игорница», выступления известных музыкальных коллективов, частушки ...
Министр обсудила стратегию развития и посетила комплекс Дворцовых конюшен, усадьбу «Знаменка» и двор...
Актриса скончалась в 92 года.
Выступление прошло в рамках 81-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой.
14.07.2024