В Ессентуках завершился фестиваль детского кино

Второй фестиваль детского кино «Хрустальный источникъ» завершился в Ессентуках Ставропольского края. Во время торжественной церемонии закрытия объявили имена победителей, передает ТАСС.





В рамках конкурса «Кинокампус-дети» девять команд завершили съемки своих фильмов, которые показали на Театральной площади.





Гран-при за лучший фильм получила кинокартина режиссера Миланы Кухаренко «Четвертое желание», за лучшую режиссуру награжден Тамерлан Ибрагимов (фильм «Цена любви»), за лучший сценарий — режиссер Вероника Исагулова («Счастье в простом»).





Мария Куранова получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Майя», а Семен Дылевский был признан лучшим актером за роль в фильме «Новый репортаж». Моника Карстен получила награду за лучшую эпизодическую роль в картине «Счастье в простом». Лучший актерский ансамбль был в фильме «Потерянное время» режиссера Вита Прокопенко.





В конкурсе полнометражных игровых фильмов главный приз за лучший фильм достался режиссеру Дальмире Тилепбергеновой («Белек»). Владимир Котт получил награду за лучшую режиссуру (фильм «Обе две»). В этом году впервые была вручена медаль «За вклад в развитие детского кино», которой удостоился Александр Галибин.





Фестиваль включал вернисаж молодых художников «Герой и время» и программу «День в музее». На вернисаже были представлены работы учеников художественных школ и студентов из Ставропольского края, Донецкой и Луганской народных республик. Программа «День в музее» включала литературно-поэтические программы к юбилеям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, а также авторскую программу А.П. Севастьянова «Великие люди в Ессентуках. К.С. Станиславский».





Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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