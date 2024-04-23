Сводный оркестр Мариинского и Большого театров выступит на полях Пасхального фестиваля

23.04.2024
Сводный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представит программу на полях XХIII Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.
В пресс-службе ведомства уточнили, что фестиваль пройдет с 25 апреля по 16 мая. Маршрут объединенного оркестра двух театров охватит 24 города России.
«За 22 дня музыканты преодолеют более 15 тысяч километров», — отмечается в сообщении.
Выступления пройдут на центральных площадках Москвы и регионов. Выходы оркестра на сцену будут посвящены памятным датам и юбилеям композиторов – в этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинку.
Церемония открытия фестиваля пройдет в Московском КЗ «Зарядье» 5 мая. В День Победы на Поклонной выступит симфонический концерт под управлением Валерия Гергиева.
Фото: Pixabay.com