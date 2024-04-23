График работы Музея Победы изменится в майские праздники

Музей Победы и филиал «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе изменят график работы в период майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
В Музее Победы отметили, что с 28 апреля по 12 мая – рабочие дни без выходных. Двери для посетителей будут открыты с 10:00 до 22:00. Многодетным семьям и школьникам до 14 лет в эти даты вход в культурные учреждения свободный.
9 мая вход в Музей Победы и музей «Г.О.Р.А» будет бесплатным для всех, уточнили в пресс-службе. Исключение составляют экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». В этот день главное здание будет открыто с 10:00 до 20:00. Вход для посетителей прекращается в 19:00.
В праздничные дни гостей музея ждет обширная программа. Здесь пройдут бесплатные концерты, спектакли, кинопоказы в рамках III Международного фестиваля правильного кино и киноклуба «Поклонка». Ко Дню Победы откроются несколько тематических выставок.
Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»