На выставке-форуме «Россия» главному Деду Морозу страны передали письма от детей

Главному Деду Морозу страны на стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме «Россия» передали часть писем Почты Деда Мороза из парков Московской области, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.



«Хочу поблагодарить Вологодскую область за теплый прием и за то, что дети из Подмосковья смогли вручить письма настоящему Деду Морозу. Конечно же, мы передали не все письма. Поэтому большинство из них доставят в резиденцию Дедушки Мороза в Великий Устюг», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.



Отмечается, что дети рассказали Деду Морозу о своих заветных мечтах, спели новогоднюю песню «В лесу родилась елочка», прочитали стихи, получили подарки.



После встречи с детьми Дед Мороз отправился на экскурсию по стенду Московской области.



В подмосковных парках, сообщили в министерстве, было собрано более 9 тысяч писем от детей. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках была доступна 101 Почта Деда Мороза, ведут работу 45 резиденций.









Фото: пресс-служба Министерства культуры

и туризма Московской области