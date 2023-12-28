Фонд кино утвердил фильмы, которые получат поддержку в производстве

Фонд кино отобрал художественные национальные фильмы, которые получат поддержку производства. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ФК.





Завершились процедуры отборов на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций. Фонд кино объявил результаты.





По итогу отбора ФК утвердил девять национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, включая «Буратино», «Горыныч», «Первый богатырь». Также поддержку получат 11 лент иных организаций кинематографии, которые не являются лидерами отечественного производства.





Ранее Фонд кино объявил дополнительный конкурс в рамках стипендиальной программы «Автор». Направлен он на создание сценариев, посвященных событиям спецоперации.









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