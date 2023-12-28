Фонд кино объявил конкурс на создание сценариев о событиях СВО

Фонд кино запустил дополнительный конкурс, направленный на создание сценариев, посвященных событиям спецоперации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал исполнительный директор ФК Федор Соснов.





Конкурс проводится в рамках стипендиальной программы «Автор». По словам Соснова, он направлен на создание сценариев, посвященных событиям, которые происходят на новых территориях РФ, а также происходящему в рамках СВО.





«Мы действительно много бываем в новых субъектах, слушаем истории, видим, что почти каждому человеку не просто есть что рассказать, а в этих рассказах и этих история есть самое главное, что нужно в принципе для кино: эмоции, ощущения, переживания и правда», — сказал он.





Соснов добавил, что очень хотелось бы видеть это в сценариях, фильмах, которые бы впоследствии выходили на широкие экраны.





Стипендиаты, которые участвуют в программе «Автор», смогут получать по 150 тысяч рублей ежемесячно в течение одного календарного года на создание киносценария. Наличие профильного образования в 2023-м больше не является одним из требований к претендентам на участие.









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