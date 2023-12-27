Российская академия художеств опровергла сообщения об уходе Зураба Церетели

Российская академия художеств опровергла журналистам сообщения о якобы уходе Зураба Церетели с поста президента. Об этом пресс-служба РАХ рассказала ТАСС.





Ряд Telegram-каналов опубликовал сообщения о том, что 4 января Зураб Церетели якобы покинет пост президента Российской академии художеств.





«Это недостоверная информация», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.





В РАХ напомнили, что Зураб Церетели был переизбран президентом академии сроком на пять лет в декабре 2021 года. Правительство РФ утвердило его в должности.





Ранее в Суздале впервые открылась выставка советского и российского скульптора и монументалиста Зураба Церетели. В экспозицию вошли 24 предмета, включая те, которые художник подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.









Фото: YouTube