В Суздале открылась выставка скульптора Зураба Церетели

Выставка известного советского и российского скульптора и монументалиста Зураба Церетели впервые открылась в Суздале Владимирской области, сообщили в пресс-службе Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.





Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве мастера, показывает обстановку его мастерской — грузинского дома со столом и мольбертом. Представлены работы из серии «Старый Тбилиси» и «Горожане». Всего 24 предмета: эмаль и скульптура.





Проект под названием «Два юбилея» открыт в преддверии 90-летнего юбилея Церетели, а также в честь грядущего 1000-летия первого летописного упоминания Суздаля. Выставка расположилась в Посадском доме — уникальном памятнике архитектуры XVII века.





Известного скульптора многое связывает с городом, выставка появилась в знак благодарности мастеру за помощь Суздалю.





«В свое время именно Зураб Церетели откликнулся на призыв Владимиро-Суздальского музея-заповедника возродить часовню-памятник на могиле национального героя России Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре: он воссоздал по старинным чертежам и передал в дар рельефную входную группу для мавзолея. По его поручению студенты академического Института им. Сурикова сделали копию мозаичной скульптуры „Спас на троне“ для этой усыпальницы», — рассказали в пресс-службе.





Выставка открыта до 3 марта 2024 года.









Фото: скриншот Youtube