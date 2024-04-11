В ЛНР впервые пройдет Всероссийский форум по кинопедагогике

В Луганской Народной Республике пройдет Всероссийский форум по кинопедагогике, посвященный внедрению актуальных и перспективных образовательных методик, передает пресс-служба Минкультуры России.



Мероприятие впервые пройдет в Луганске.



В ходе форума, который пройдет с 25 по 27 апреля, эксперты расскажут, как правильно смотреть и обсуждать с детьми фильмы, проводить киноуроки, организовывать игры, конкурсы, самостоятельные съемки.



В рамках форума также будет создана дорожная карта по развитию кинопедагогики в регионах России на ближайшее время. В программу форума вошла также панельная дискуссия о перспективах развития кинопедагогики, тематические киносеансы, мастер-классы по актерскому и ораторскому мастерству.



Участники форума смогут пройти курсы повышения квалификации по кинопедагогике.