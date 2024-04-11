В Помпеях обнаружили «банкетный зал» с фресками и мозаикой

Итальянские археологи, ведущие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, обнаружили новое помещение, сообщило министерство культуры Италии.



Отмечается, что на раскопках найден «внушительный банкетный зал с элегантными черными стенами». Просторное помещение украшено фресками и мозаикой. Темой настенных росписей стали герои и боги Троянской войны.



«Помпеи — это поистине сундук с сокровищами, который никогда не перестает нас удивлять и вызывать изумление, потому что каждый раз, когда мы ведем раскопки, мы находим что-то прекрасное и значительное», — прокомментировал находку министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.









Фото: Ministero della cultura