Музей Мирового океана в Калининграде представит выставку к 300-летию Канта

Музей Мирового океана в Калининграде подготовил выставку «История с географией. Город Канта» к 300-летию философа Иммануила Канта, передает пресс-служба музея.



Выставочный проект рассказывает об эпохе Канта, его учении, городе.



«Предметы из фондов музея подчеркивают уникальное географическое положение Кенигсберга (нынешний Калининград), которое определило его судьбу как города укрепленного и при этом торгового, просвещенного, научного центра своей эпохи», — рассказали в музее.



Отдельный раздел выставки посвящен связям Восточной Пруссии той эпохи с Россией.



Выставка включает несколько разделов, знакомящих посетителей с любимым местом кантовских прогулок, Кантом-ученым, о городе-крепости, в котором родился, жил и был похоронен философ.



Выставка откроется для посещения с 18 апреля.









Фото: Общественное достояние