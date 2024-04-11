Музей Мирового океана в Калининграде представит выставку к 300-летию Канта

11.04.2024

Музей Мирового океана в Калининграде представит выставку к 300-летию Канта
Музей Мирового океана в Калининграде подготовил выставку «История с географией. Город Канта» к 300-летию философа Иммануила Канта, передает пресс-служба музея.

Выставочный проект рассказывает об эпохе Канта, его учении, городе.

«Предметы из фондов музея подчеркивают уникальное географическое положение Кенигсберга (нынешний Калининград), которое определило его судьбу как города укрепленного и при этом торгового, просвещенного, научного центра своей эпохи», — рассказали в музее.

Отдельный раздел выставки посвящен связям Восточной Пруссии той эпохи с Россией.

Выставка включает несколько разделов, знакомящих посетителей с любимым местом кантовских прогулок, Кантом-ученым, о городе-крепости, в котором родился, жил и был похоронен философ.

Выставка откроется для посещения с 18 апреля.


Фото: Общественное достояние