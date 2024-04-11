В Алматы обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество России и Казахстана

11.04.2024
На заседании подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству в Алматы состоялось обсуждение вопросов культурного сотрудничества России и Казахстана.
Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале
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«Завтра в республике стартуют Дни российского кино. В октябре в Большом театре пройдут гастроли театра "Астана Опера". Планируем провести V Молодежный театральный форум стран СНГ в Алматы», — говорится в сообщении.
Ольга Любимова добавила, что Минкультуры окажет содействие в подготовке выставки, посвященной 120-летию живописца Казахской ССР Абылхана Кастеева, в Третьяковской галерее.
«Поговорили также о возвращении обменных Дней культуры и о сотрудничестве в сферах творческого образования, библиотечного дела и кинематографа. Пригласила коллег присоединиться к фестивалю "Интермузей" и Форуму объединенных культур. А молодежь Казахстана — к Международному детскому культурному форуму», — рассказала глава Минкультуры.
Ольга Любимова добавила, что на заседании с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой была подписана Программа по сотрудничеству в сфере культуры между ведомствами на 2024-2026 годы.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova