Скончался звезда «Голого пистолета» О. Джей Симпсон

В США скончался актер и спортсмен О. Джей Симпсон.



Артист умер на 77-м году жизни после длительной болезни. О кончине Симпсона сообщили его близкие в соцсетях.



«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон проиграл в борьбе с раком. Он скончался в окружении детей и внуков», — указано в сообщении.



О болезни актера стало известно в 2023 году. Последние месяцы жизни актер провел в хосписе.



Известность Симпсону принесла роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет» Дэвила Цукера. Симпсон также был игроком Национальной футбольной лиги США.



Большой резонанс получила также история расправы Симпсона над экс-супругой Николь Браун-Симпсон и ее новым возлюбленным в 1994 году. Суд присяжных тогда оправдал актера, после чего об этой истории вышло несколько документальных фильмов.









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