В России выйдет фильм открытия Каннского кинофестиваля «Второй акт»

11.04.2024

В России выйдет фильм открытия Каннского кинофестиваля «Второй акт»
В России выйдет в прокат фильм открытия 77-го Каннского кинофестиваля «Второй акт».

Права на новый фильм Квентина Дюпье приобрела компания «Русский Репортаж».

Дата проката в России и странах СНГ будет объявлена позже.

Мировая премьера фильма пройдет 14 мая после церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Главные роли в фильме сыграли Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар.

«Русский Репортаж» также выпустит в России фильм Дюпье «Даааааали!» о Сальвадоре Дали. Картина выйдет в прокат 9 мая.


Фото: Pixabay.com