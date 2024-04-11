В России выйдет фильм открытия Каннского кинофестиваля «Второй акт»

Проект третий год реализуется при поддержке Минкультуры в рамках нацпроекта «Культура».
Права на новый фильм Квентина Дюпье приобрела компания «Русский Репортаж».
Совещание прошло при участии научных сотрудников и археологов из ведущих федеральных музеев, прибывш...
Об этом в четверг заявил министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.
Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила в Telegram.
Проект третий год реализуется при поддержке Минкультуры в рамках нацпроекта «Культура».
Права на новый фильм Квентина Дюпье приобрела компания «Русский Репортаж».
Совещание прошло при участии научных сотрудников и археологов из ведущих федеральных музеев, прибывш...
Об этом в четверг заявил министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.
Об этом министр культуры России Ольга Любимова сообщила в Telegram.
Встреча прошла под председательством вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.
Фильм расскажет историю тридцатилетнего Егора, работа которого заключается в том, чтобы подпевать го...
Проект расскажет о героизме юных жителей региона, которые находят в себе силы сопротивляться преступ...
Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру.
Фильм создан по мотивам одноименного сериала в жанре детективного городского фэнтези.
Выставка работает в Керченском музее древностей Восточно-Крымского историко-культурного музея-запове...
Министр культуры России побывала на экскурсии по музею, которую провели для нее министр культуры и и...
Об этом рассказал председатель правления «Студии ТРИТЭ» Никита Михалков.
Чтобы привезти спектакль в ДНР, необходима абсолютная уверенность в безопасности во время показа.
Об этом сообщила директор музея Ольга Свиблова.
Капитальный ремонт будет сделан за счет средств федерального бюджета.
Целью масштабной лаборатории народного творчества является развитие любительского искусства, сохране...
Проект был подготовлен специально для «Ночи музеев».
О завершении проекта сообщил портал Screen rant со ссылкой на актера Кита Харингтона.
Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым пройдет 11 апреля на Троекуровском кладби...
11.04.2024