В России выйдет фильм открытия Каннского кинофестиваля «Второй акт»

В России выйдет в прокат фильм открытия 77-го Каннского кинофестиваля «Второй акт».



Права на новый фильм Квентина Дюпье приобрела компания «Русский Репортаж».



Дата проката в России и странах СНГ будет объявлена позже.



Мировая премьера фильма пройдет 14 мая после церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Главные роли в фильме сыграли Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар.



«Русский Репортаж» также выпустит в России фильм Дюпье «Даааааали!» о Сальвадоре Дали. Картина выйдет в прокат 9 мая.









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