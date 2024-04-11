Вышли первые кадры отечественной семейной комедии «Новый год в Березовке»

В Сети появились первые кадры фильма «Новый год в Березовке».



Ролик опубликован на YouTube-канале Capella Film.



Главные роли в семейной комедии сыграли Марк Богатырев, Дмитрий Нагиев, Анна Уколова, Егор Дружинин, Игорь Жижикин и другие. Режиссером фильма выступила Ольга Ланд.



«В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей!», — говорится в описании проекта.



Картина выйдет в прокат 14 ноября 2024 года.



