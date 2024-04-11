Памятники истории и культуры в ЛНР внесут в единый госреестр

Памятники истории и культуры, расположенные на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.



Об этом в четверг заявил министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.



По словам Сидорова, на сегодняшний день ведется работа по подготовке документов по первичному учету объектов культурного наследия и внесению их в федеральный реестр.



Министр культуры республики отметил, что в ЛНР на сегодняшний день находится 4826 объектов культурного наследия, если объединять многочисленные объекты в ансамбли и группы. Общая численность объектов культурного наследия составляет 10026.



Сидоров добавил, что в ЛНР в ближайшее время будет создан Центр охраны памятников истории и культуры.









Фото: скриншот видео t.me/MK_LNR