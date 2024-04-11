В Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» создадут первый в стране Музей христианства

В Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялась рабочая встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, передает пресс-служба Минкультуры России.



Совещание прошло при участии научных сотрудников и археологов из ведущих федеральных музеев, прибывших из Москвы.



На совещании обсуждался вопрос окончания строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический», создание экспозиции первого в России Музея христианства. Участники встречи обсудили также возможность наполнения будущего музея копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций.



По словам митрополита Тихона, одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, рассказывающий о евангельских событиях.



«Историко-археологический парк станет масштабным культурным, туристическим и научным центром Севастополя и всей России. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии он также будет включать в себя Музей Крыма и Новороссии, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением "Города мастеров", археологический и туристический центры и амфитеатр. На территории кластера уже работают Школа искусств и филиал "Артека" — центр "Корсунь", вокруг которых разбит сад», — говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба Минкультуры России



