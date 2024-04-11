Стартовали съемки отечественной романтической комедии «Плагиатор»

«Марс Медиа» и «Арна медиа» объявили о старте съемок музыкальной романтической комедии «Плагиатор».



Фильм расскажет историю тридцатилетнего Егора, работа которого заключается в том, чтобы подпевать гостям в караоке. Егор мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с Юлей, отец которой, миллионер, настроен против.



Егор находит в своем шкафу портал в 1991 год, у него рождается гениальный план, который позволит обеспечить ему идеальное будущее, однако каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к неожиданным результатам в будущем.



Режиссером проекта выступит Антон Мегердичев. В актерский состав проекта вошли Роман Евдокимов, Стася Милославская, Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко и другие.



Выход комедии запланирован на 2025 год.









Фото: "Марс Медиа"