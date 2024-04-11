«Триикс медиа» снимет сериал о подвигах детей Донбасса

11.04.2024
Кинокомпания «Триикс медиа» приступила к созданию многосерийного фильма «Дети Донбасса».
Проект расскажет о героизме юных жителей региона, которые находят в себе силы сопротивляться преступлениям украинских нацистов.
По словам генерального продюсера компании Сергея Щеглова, это будет первый художественный сериал, посвященный данной теме, в рамках кинопроектов о СВО.
«К настоящему времени снято много документальных фильмов, уже есть большое количество жизненных, но неэкранизированных историй о героизме детей Донбасса во время СВО. На основе этих реальных примеров мы приступили к созданию первого художественного сериала данной тематики с рабочим названием «Дети Донбасса». Уверены, что социальная значимость такого проекта абсолютно бесспорна», — приводит слова Щеглова агентство
ТАСС.
Продюсер добавил, что съемки проекта будут проводиться в населенных пунктах, расположенных недалеко от районов, где еще могут идти боевые действия.
«Мы хотим, чтобы о героизме детей Донбасса узнало как можно больше людей, особенно подростков, чтобы они понимали, через что пришлось пройти их сверстникам, проживающим на новых территориях», — добавил Щеглов.
Фото: Pixabay.com