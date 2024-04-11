Показы Фестиваля российского кино на Кубе посетили порядка 10 тысяч зрителей

11.04.2024

Показы Фестиваля российского кино на Кубе посетили порядка 10 тысяч зрителей
Фестиваль российского кино на Кубе посетили более 10 тысяч человек, передает пресс-служба Роскино.

Киносмотр прошел в Республике Куба с 3 по 7 апреля при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино.

Отмечается, что показы привлекли внимание широкой публики — на сеансы пришли зрители разных возрастов.

В общей сложности показы фестиваля посетили порядка 10 тысяч человек. В программу фестиваля вошли российские картины «Воздух», «По щучьему велению», «Вызов», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг», «Снегирь». Картины зрителям представили режиссеры и продюсеры.

В программу фестиваля вошла также деловая программа. Российские кинематографисты провели переговоры с представителями Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) о возможных совместных проектах, было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом и ИКАИК.


Фото: пресс-служба Роскино