Показы Фестиваля российского кино на Кубе посетили порядка 10 тысяч зрителей

Фестиваль российского кино на Кубе посетили более 10 тысяч человек, передает пресс-служба Роскино.



Киносмотр прошел в Республике Куба с 3 по 7 апреля при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино.



Отмечается, что показы привлекли внимание широкой публики — на сеансы пришли зрители разных возрастов.



В общей сложности показы фестиваля посетили порядка 10 тысяч человек. В программу фестиваля вошли российские картины «Воздух», «По щучьему велению», «Вызов», «Чебурашка», «Чемпион мира», «Я делаю шаг», «Снегирь». Картины зрителям представили режиссеры и продюсеры.



В программу фестиваля вошла также деловая программа. Российские кинематографисты провели переговоры с представителями Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) о возможных совместных проектах, было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом и ИКАИК.









Фото: пресс-служба Роскино