В Новгородской области стартовала фольклорная экспедиция нацпроекта «Культура»

В Новгородской области стартовали мероприятия проекта «Цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России», передает пресс-служба Минкультуры России.



Проект третий год реализуется при поддержке Минкультуры в рамках нацпроекта «Культура».



В состав экспедиции вошли специалисты Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, научные сотрудники Института гуманитарных исследований Уральского отделения Российской академии наук. Специалисты изучат традиции и обычаи Среднего Поволжья, полховско-майданскую роспись, золотное шитье.



Экспедиция проводится с целью выявления и поддержки носителей традиционной народной культуры, активизации деятельности по созданию региональных каталогов нематериального этнокультурного достояния народов России, оказания методической помощи региональным специалистам по традиционной культуре.





«Это продолжение работы, начатой в 2022 году. За два предыдущих года выявлено и изучено более 85 объектов нематериального этнокультурного достояния — эпическое исполнительство, песенные и инструментальные традиции, народная хореография, сказочное наследие, традиционные технологии. Собранные материалы бесценны, в них отражено многообразие уникальных культурных явлений и подлинных традиций нашей страны», — рассказала первый заместитель директора ГРДНТ им. В.Д. Поленова Мери Вахтанговна Русанова.



В ходе экспедиции специалисты посетят также Дагестан, Республику Алтай, Карелию, Крым, Марий Эл, Чувашию, Костромскую, Ленинградскую, Самарскую и Сахалинскую области.





Фото: пресс-служба Минкультуры России