В Китае стартовали гастроли Хора петербургской Капеллы

В Китае 15 июля стартовали гастроли Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.



Коллектив стал участником XVII Китайского международного хорового фестиваля и даст в Китае серию концертов.



В понедельник, 15 июля, коллектив выступит на сцене Национального центра исполнительских искусств, 16 июля состоится концерт в зале культурно-выставочного центра Пекинского технологического института. На 17 июля запланировано выступление в пекинском Новом театре Цинхуа. В программу войдут хоровые сочинения Георгия Свиридова и русские народные песни.



В рамках гастролей художественный руководитель капеллы, народный артист СССР Владислав Чернушенко проведет мастер-класс для участников фестиваля. Завершатся гастроли концертом 19 июля в городе Циндао.









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