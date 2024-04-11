Мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» выйдет в кино 6 июня

Анимационный фильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» выйдет в кинотеатрах 6 июня, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое телевидение».



Фильм создан по мотивам одноименного сериала в жанре детективного городского фэнтези. Действие фильма разворачивается в пригороде Мышкина: в байкерском клубе и на скрытой от людей ферме, где выращивают единорогов.



«Главным героям предстоит убедиться в том, что благие намерения и необдуманные поступки могут привести к непредвиденным последствиям», — рассказали в медиахолдинге.



Режиссером фильма выступил Антон Ланшаков. В прокат фильм выпустит российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат». Создатели картины отметили, что проект отличается от сериала драматургией, он приближен к реальной жизни, но сказочная и магическая составляющие при этом сохранены.